高雄市長韓國瑜罷免通過後，市長職務將在8月15日正式進行補選，民進黨最快擬在17號中常會提名行政院副院長陳其邁，正式投入補選。且陳其邁也在昨天鬆口表示，自己有場畢業典禮。對於陳其邁將被提名，網友分析後預測，「高雄以後就是陳菊的老路」。

綜觀此次高雄補選，有人認為陳其邁是躺著選，不過2018年高雄市長選舉，陳其邁以74萬落敗，韓國瑜89萬票勝選，但2020總統大選，綠營的票盤蔡英文可以催到109萬，罷韓投票也來到93萬多，兩邊落差達19萬多。

而陳其邁請辭後，行政院副院長職缺，將由經濟部長沈榮津接任，國安會秘書長顧立雄的夫人王美花，將由經濟部政務次長升任經濟部長。

陳其邁補選一事也在批踢踢引起討論話題，網友jim2330300以「阿邁選高雄真的很穩？」表示，「過去高雄被民進黨執政了五個任期，將近二十年之久，如今高雄的『民主實踐』，把韓國瑜罷免掉，「只是高雄人真會因此就將選票再投給阿邁嗎？總覺得一直在投票的高雄市民，會不會因此厭倦？投票率很低變成基本盤大對決？」。

其他網友則認為「投票率不會太高，高強度選舉太多次了」、「一定不穩啊，韓當初能上的原因都還在」、「基本上高雄以後就是陳菊的老路，永遠不可能起的來」、「超穩，正港高雄人的爸爸」。

批踢踢網友留言討論高雄補選，陳其邁參選。（圖/翻攝自PTT）

批踢踢網友留言討論高雄補選，陳其邁參選。（圖/翻攝自PTT）

(中時電子報)