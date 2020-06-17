針對行政院副院長陳其邁辭職一事，行政院發言人丁怡銘今天表示，蘇揆已於今早批准陳其邁辭呈。辭呈將於6月19日（周五）正式生效，陳其邁仍將參與明（18）日行政院院會。

丁怡銘發言人表示，陳其邁在簽呈中述明「因為爭取報效故鄉服務市民機會，決定參與高雄市長補選。請准辭去行政院副院長職務。」陳其邁除了在簽呈中表達對於蘇揆感謝，讓他過去一年多來獲益良多，也表示「對於能夠參與其中襄助院長，他深感榮幸。」。

丁怡銘說，陳其邁也細數行政團隊政績，如上任即展開防治非洲豬瘟守護台灣豬產業，持續推動史上最有感減稅，因應中美貿易戰吸引台商回流外商加碼投資，嚴守財政紀律讓政府22年來首度歲入歲出打平，對抗武漢肺炎成功防疫保護國人為國際稱道等重要施政。

丁怡銘指出，蘇揆今日早上已批准陳其邁副院長辭呈，並批示「殊多幫忙，非常感謝。辭職照准，自六月十九日生效。祝福前程，珍重，加油！」

(中時 )