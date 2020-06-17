1名32歲蔡姓男子5日晚上開車行經桃園區大業路，和67歲蔡姓老翁發生行車糾紛、引發口角衝突，蔡男一氣之下出手推倒蔡翁，蔡翁當場倒地、頭部重創昏迷，緊急送醫仍在日前(14)宣告不治，家屬憤而對蔡男提出殺人罪告訴，檢方複訊後以5萬元交保候傳。
檢警調查，32歲蔡姓男子自高雄北上，5日晚上9點時搭載女友及孩子外出，行經桃園區大業路一段時，蔡姓老翁臨停未打方向燈即切出車道，蔡男鳴喇叭，雙方下車理論，蔡男氣不過突然出手，蔡翁來不及反應倒地，頭部重撞地面當場昏迷，緊急送醫仍不樂觀，急救9天仍宣告不治，家屬憤而提告。
檢調調閱沿路監視器發現雙方因併排發生行車糾紛，引發口角衝突，2人在蔡翁車門前理論，蔡男喊冤說當下只是質問對方怎麼開車的，本欲離去，卻被蔡翁擋下，他一時氣不過才會出手推對方，但監視器卻拍下蔡男見對方倒地後還補了幾拳，警方原依殺人未遂罪嫌送辦，在蔡翁傷重不治後，全案改以殺人罪偵辦，將進一步釐清查明蔡男的法律責任。
(中時 )
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