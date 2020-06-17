現在父母因工作繁忙，沒有時間陪伴孩子並教導「兒童安全」正確觀念，一旦遇到危險時，小朋友失去了自保能力，《龍華動畫台》特地在暑假前播出共有52個兒童安全故事的《皮皮魯安全特工隊》，改編中國當代作家鄭淵潔寫給兒子的一本書《再送你100條命》，由韓國知名動畫製作公司Studio Gale完成動畫設計及製作。

故事內容以皮皮魯、魯西西為首的安全特工隊，遇到一系列在日常生活中發生的狀況：火災安全、用電安全、交通安全、地震、詐騙電話等，六人一起作戰完成任務；讓孩子從節目中學習面對危險，解決問題。而且每則小故事結束後會有安全守則宣導，再次加強觀念，讓孩子不是簡單地看節目，還可動動腦。

另外，故事中也提到小朋友在校園中會遇到的狀況，如校園霸淩、網路暴力、竊盜事件，從劇情中讓小朋友了解用尊重和理解的心態對待同學，堅決不參與集體霸淩事件，對於校園內性騷擾行為也應立刻表示拒絕，並即時報告給老師和家長。

尤其前陣子有學生因課業成績不理想或校園霸凌而自殺的社會新聞，更是給家長和社會一個警醒，若是當時有家長陪伴在身邊，試著引導，也許就不會有慘劇發生。在劇中，娜娜沒信心在鋼琴比賽中拿到獎，有了輕生的念頭，安全特工隊及時制止了娜娜這種衝動行為；所以小朋友遇到想不開的事情千萬不要一個人憋著，要向家長、老師和周圍同學傾訴尋求幫助，萬萬不能選擇放棄生命。

最令爸媽頭痛的問題是糾正小朋友生活的不良習慣，如垃圾不分類，手機依賴症、愛吃垃圾食品等，《皮皮魯安全特工隊》將引導小朋友改變這些習慣。《皮皮魯安全特工隊》6月15日起週一至週五晚上6點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出，全台獨家。

(中時電子報)