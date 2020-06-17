台中市議員羅廷瑋17日在市議會市政總質詢上，向市長盧秀燕及市府團隊舉薦人才，提出建議市政府以「城市代言人」搭配台中在地美食推廣活動的方式行銷台中；代言人人選就是在台中南區土生土長的歌手韋禮安，透過在地優秀人才讓世界看見台中。

市長盧秀燕也做出正面回應，讚許羅廷瑋議年輕有許多創意的想法，「城市代言人」的概念對包裝台中是相當好的行銷方法，也請羅議員居中引薦，讓台中在地人才也能為自己的家鄉盡一份心力，推廣台中特色讓世界看見台中。

「城市代言人」的議題在前一陣子備受討論，但台中市並沒有屬於自己的代言人！市議員羅廷瑋今天在議會市政總質詢上，向台中市長盧秀燕舉薦人才歌手韋禮安，認為其各方面條件都十分適合做為台中的形象代表。

羅廷瑋議說，韋禮安從小在台中南區長大，就讀信義國小、四育國中、大里高中，更是台大外文系的高才生，本身形象好，沒有花邊新聞或是不佳評論，充分展現台中是孕育優質市民的基地。

羅廷瑋在議會上要求各部會要動起來，除了先前經發局承諾將會舉辦的台中小吃節、美食局及台中觀光節，還有下半年《米其林指南》也將擴展至台中，這些一系列的美食觀光活動都可以與「城市代言人」做出結合，一起行銷台中。

(中時 )