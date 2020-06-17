工業電腦廠廣積（8050）受新冠肺炎疫情造成訂單出貨遞延，上半年營運動能平平。執行長許吳樁坦言，第3季營運仍相對溫吞，但大型專案預計9月起陸續量產出貨，第4季動能將顯著升溫。法人看好廣積下半年營運將優於上半年，全年營收可望繳出雙位數成長。

廣積受惠旗下博弈設備廠廣錠營運顯著轉強，前5月自結合併營收16.29億元，年增3.6％，為近4年高點。不過，首季受轉投資28％的研揚意外虧損拖累，歸屬母公司稅後淨利662萬元，季減90.87％、年減94.01％，每股盈餘0.06元，雙創近5季低點。

觀察廣積前5月各類應用營收貢獻，以網安34％最高，較去年全年26％提升。工控以28％居次，與去年全年26％相當。智慧零售亦達27％，較去年全年22％顯著提升，主因去年貢獻達20％的智慧交通明顯轉弱，前5月驟降至僅剩8％所致。

廣積執行長許吳樁表示，前5月營收維持成長，主要受惠廣錠顯著回升挹注，廣積因歐美及日本受疫情影響封城管制防疫，專案訂單出貨及裝機測試等進度全數遞延，前5月個體營收仍年減6～8％，表現仍較遲緩。

展望後市，受訂單遞延出貨影響，許吳樁表示對廣積營運個體表現仍保守看待，預期6～8月個體營收表現，預計較去年持平略降，第3季預期仍較去年同期小幅衰退。但在廣錠營運轉強挹注下，合併營收預計仍可維持年成長。

不過，隨著桃園平鎮新廠將完工投廠，加上去年敲定的網安設備、網通邊緣閘道器、換電站等專案大單，預計自9月起陸續量產出貨，許吳樁表示廣錠第4季「會很忙」，營運可望先蹲後跳，對全年營收恢復成長樂觀看待。

至於與研揚策略結盟效益，許吳樁表示，目前最大效益在於採購成本下降，透過共同採購零組件達成首階段目標，目前進入共同銷售的第二階段。至於第三階段的共同研發，則已開過數次會議討論，目前暫無定論。

(時報資訊)