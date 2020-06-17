鈊象(3293)董事長李柯柱表示，雖然鈊象年營收僅佔全球博弈市場的2％，還有98％市場可以開拓，但打國際戰不容易，公司重點先放在東南亞市場，做好後再往其他市場發展。

鈊象營收5月再創歷史新高，來到6.83億元，單月往7億元挑戰似乎不是夢想，前5月營收31.71億元，已經達到去年整年6成水準。

股東會上小股東詢問李柯柱，鈊象要如何擺脫後面追趕者以及未來競爭力，李柯柱回答股東提問表示，公司業績不錯，但博弈營收卻只佔全球博弈市場2％，剩下98％是公司努力目標，但打國際戰沒這麼容易，會把重點放在比較能掌控的市場，東南亞市場是比較好發揮的地方，未來希望可以跟歐美大廠競爭，但這一部分確實比較難，會把東南亞鞏固好再來想下步。

目前鈊象遊戲在東南亞各國家幾乎都有推出，以馬來西亞規模最大，成長空間則以越南比較大，行銷費用也以東南亞為主。大陸則透過代理商，主要當地市場比想像中複雜。

鈊象前5月表現強勁，疫情只影響到商用遊戲機，但只佔營業額20％，線上遊戲因為疫情關係大家沒辦法出門，反而表現更好。接下來希望產品線、市場慢慢開發，公司營運穩定上升，期望下半年成長也會跟上半年差不多。

(時報資訊)