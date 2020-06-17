《國際產業》蘋果擴大復工 美又75家門市本周重啟 12:502020/06/17 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司宣布本周在美國的另外75家門市將恢復營業，包括在紐約市、洛杉磯和波士頓等主要市場的一些據點。 為了防止新冠肺炎疫情擴散，蘋果3月關閉在中國以外的所有門市，並自5月起開始重啟在美國的門市，在本周新一波的復工行動後，蘋果在美國的210家門市大部分都已重返營業。 本周重新開業的部分蘋果商店僅提供路邊取貨服務（curbside pickup），但大部分商店會讓戴口罩的消費者入內購物，為了保護員工與顧客，蘋果商店也將做出其他防疫措施，如量測體溫等。 (時報資訊) #蘋果 #門市 #美國 #復工 #商店 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 華為可與美企合作制定5G標準 外媒曝川普鬆手原因 - 財經 納智捷將退出大陸？裕隆回應了 - 財經 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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