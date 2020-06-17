蘋果公司宣布本周在美國的另外75家門市將恢復營業，包括在紐約市、洛杉磯和波士頓等主要市場的一些據點。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，蘋果3月關閉在中國以外的所有門市，並自5月起開始重啟在美國的門市，在本周新一波的復工行動後，蘋果在美國的210家門市大部分都已重返營業。

本周重新開業的部分蘋果商店僅提供路邊取貨服務（curbside pickup），但大部分商店會讓戴口罩的消費者入內購物，為了保護員工與顧客，蘋果商店也將做出其他防疫措施，如量測體溫等。

(時報資訊)