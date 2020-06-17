台灣新冠肺炎今天再度零確診，今天是第66天本土沒有確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內維持445人確診，其中434人解除隔離
中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，國內截至目前累計74,699例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含73,775例排除)，其中445例確診，分別為354例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，434人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
指揮中心指出，全球累計8,174,808例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國2,171,323例、巴西923,189例、俄羅斯545,458例、印度343,091例及英國298,136例為多；病例中441,543例死亡，以美國118,454例、巴西45,241例、英國41,969例、義大利34,405例及法國29,547例為多。
指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
(中時電子報)
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