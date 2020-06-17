據香港特區政府統計處最新公佈數據顯示，今年3月至5月經季節性調整的失業率繼續攀升至5.9％，創下逾15年新高；就業不足率為3.5％，為近17年來的高位。觀察今年3到5月香港總失業人數達23.04萬，在短短1個月內增加2.79萬人。這意味著在疫情期間有10.8萬人加入失業大軍。反觀疫情爆發之前，去年11月至今年1月時，香港失業人數為12.23萬。

其中，與消費及旅遊相關行業的失業率升至10.6％，為自2003年8月至10月非典以來的高位，這些行業的就業不足率升至6.3％，為有紀錄以來最高。同時建造行業的失業繼續惡化，運輸業、資訊及通訊業、教育業、藝術、娛樂及康樂活動業的勞工市場也轉弱。

據《21世紀經濟報導》引述香港勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在3月至5月進一步惡化。總就業人數和勞動人口的年減幅分別擴大至6.5％和3.3％，皆為有紀錄以來最大跌幅。羅致光指出，雖然本地疫情有所減退，但經濟活動需要時間回復正常。由於疫情全球大流行繼續拖累全球經濟，因此勞工市場短期內仍面對壓力，然而未來惡化的速度或會減慢。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，香港最新失業率超過2009年全球金融危機時的5.5％，總失業人數超過23萬人，相比去年年底的12.4萬人失業激增85％。雖然特區政府逐步放寬限聚令，香港經濟有望在第2季底開始走出谷底，但就業市場的表現通常反應滯後，並預計失業率在第3季將升至超過6％。

(旺報 )