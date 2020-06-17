黃鴻升（小鬼）17日被《時報周刊》報導，4年前與「天氣女孩」妞妞傳緋聞後，近日再與「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）陷熱戀，並直擊他不只一次到峮峮住處的社區過夜，且舉止小心似乎害怕被拍。對此，小鬼透過經紀人回應：「峮峮的好姊妹也住同棟大樓，因為峮峮的關係，跟大家變成好朋友，峮峮的好姊妹也經常會邀約大家一起去家裡聚。」

小鬼解釋兩人感情變好的原因，「當時峮峮來參加《綜藝玩很大》，同隊的人一起出外景四天三夜，隊友的感情自然也因為錄影的關係後更好了，錄影結束後大家本來就很常會互相約出去一起聚會吃飯。」峮峮的經紀人則表示：「峮峮參加《綜藝玩很大》，跟當時隊員感情很好，會一起聚會，也會互挺對方的活動，很聊得來，也很惜緣。」她提及峮峮剛進演藝圈上節目，不知怎麼表現，「遇到同隊的人一起出外景4天3夜，感情變很好，峮峮的好姊妹也住同一棟，大家會常常聚在一起。」男女雙方口徑一致，以「好朋友」定義彼此關係。

峮峮今年30歲，她比小鬼小6歲，曾是《大學生了沒》固定班底，現為「中信兄弟」啦啦隊員，身材火辣，擁有32D渾圓雪乳的她被譽為「啦啦隊界林志玲」，台日兩地都有不少粉絲。

(中時 )