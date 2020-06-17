徐玄珠前世四連拍都是正面。（圖／龍華電視提供）

《他就是那傢伙》最新的預告搭上韓國時下最流行的街頭「四格拍貼機」，三位主角依次進入拍貼機裡，不婚主義者徐玄珠（黃正音 飾）高舉著「我和我自己結婚」的牌子；製藥代表黃志宇（尹賢旻 飾（拍照時尷尬的姿勢，就知道平時是不苟言笑的個性；最後，明星漫畫作家朴道謙（徐志焄 飾（與鯊魚拍照，展現了年下男般的青春可愛魅力，列印出來的照片居然出現前世照彷彿進入了「前世照相亭」。

從三人的照片中，只有徐玄珠前世四連拍都是正面，而黃志宇、朴道謙前三世只露出背影，更令人不解的是兩人的前兩世照片是一模一樣，替後續劇情製造懸疑感，埋下了伏筆。劇中徐玄珠的面貌從朝鮮時代、1930年代、1970年代和現代共四世，搭配黃正音旁白「夫妻之緣，像是千年才會綻放一次的花，無比珍貴。」為三人之間的情感糾葛展開序曲。尹賢旻和徐志焄兩人繼《雞籠仙女傳》再度兩男搶一女，從開播前就讓觀眾開始站CP，甚至有觀眾希望尹賢旻和徐志焄組男男CP，造成熱門話題。

《他就是那傢伙》7/9起，每周四、五於中華電信MOD>戲劇199>追新劇播出，7/18起每周六、日晚間9時，MOD353頻道《龍華偶像台》全台電視首播。

(中時電子報)