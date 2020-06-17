國產建材實業(2504)17日舉行股東會，董事長徐蘭英指出，美中貿戰、新冠疫情，是影響今年全球經濟的重要不確定因素。但，國產將透過積極爭取台商回流建廠的剛性需求商機、以及持續大幅擴張的公共建設市場業務需求，來保持營運的成長。

國產建材今年1-5月預拌混凝土的發貨量約在275-285萬立方米，是國內市占率第一的預拌混凝土廠。

徐蘭英表示，2019年，國內的房產表現，受到美中貿易紛爭未見停歇、地緣政治風險升溫、以及新興市場經濟表現不振影響，全球經濟成長動力弱化，表現不如市場預期。反觀，貿易戰帶來的轉單效應，促使台商紛紛回流建廠，就業環境更加穩定外，更帶動營建市場的正向發展；加上，數千億規模前瞻建設進入執行高峰、還有年底交屋潮挹注及自住需求持續浮現，帶動房市交易量有顯著的上升。對預拌混凝土的需求也會增加。

以國產建材新竹廠來看，今年以來，出貨量就比去年同期增加了2成以上。

有了台商回流、科技廠辦建案增加這些剛性需求，國產建材實業認為，今年預拌混凝土的出貨量目標在650萬立方米，比去年略為成長。

(工商 )