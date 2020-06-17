王姓男子與呂姓女子結婚後，把房產過戶給呂女，過戶後2週兩人離婚，王男不願搬家，呂女只好提告請求遷讓房屋。台北地院審理時，王男辯稱當初只是借屋給呂女貸款，但因呂女曾幫王男償還上百萬元債務，法官認為雙方存有債權契約，房產則是「擔保」，故判呂女勝訴，可上訴。

呂女主張，他與王男2018年12月21日登記結婚，隔年5月7日王男以夫妻贈與，將新北市一處房產過戶給她。王男婚前自稱是政大附設國小的老師，且經律師高考及格，擁有政大法律系碩士，她後來發現全是騙人的，甚至常有不詳人士討債，她無法忍受，與王男協調後同月24日離婚。

呂女說，離婚後王男無權占用房屋，卻遲遲不願搬離，獲得房屋租金不當利益，故請求王男將房屋騰空遷出，搬離前應每月支付1萬8000元租金。

王男抗辯，房屋是他婚前就擁有的財產，他打算增貸整修房屋，呂女得知後，謊稱貸款條件較好，才信以為真，將房產過戶給呂女，呂女得手後即要求離婚，還趁他急性腸胃炎住院時奪取他手機、皮夾，脅迫他辦離婚，他從未向呂女表示自己是正式教師，呂女是為了離婚硬找理由。

王男說，離婚後呂女通知裝潢工人停止施工，並表示無法支付裝潢費用，他才發覺受騙，遂寄存證信函向呂女表示要撤銷贈與，呂女已非房屋所有權人，無從請求他遷讓房屋，他未受有租金不當利益。

法官認為，王男抗辯內容均提不出證擁，且曾對呂女提起搶奪、強制、恐嚇、侵占、詐欺等告訴，檢察官統統處分不起訴，再議也遭駁回確定，無從認定呂女有詐欺犯行；此外，呂女提出LINE對話紀錄，證明她曾幫王男償還196萬元債務及27萬元裝潢費，王男也回覆「房子給你是一種保障」，可見雙方存有債權契約關係。

王男雖辯稱房產借給呂女，但未提出相當佐證，法官因此認定王男無權占有，判應遷讓房屋，另依房屋稅籍資料推算，王男應給付已受有的不當得利1萬4328元，搬離前須按月支付7401元租金。

王男不只對呂女提出多項刑事告訴，還曾在臉書上發文，侮辱呂女「高雄下來賣身，賺了十萬」、「第三任未婚夫據說是她的恩客之一」、「家裡還有他與恩客的婚紗照」，向親友討拍。王男挨告後，因提不出任何證據證明自己言論為真，遭台北地檢署依妨害名譽罪起訴，目前在北院刑庭審理中。

(中時 )