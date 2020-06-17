大陸電商平台拼多多在短短5年時間內，已成長為千億美元的電商巨頭。觀察到美東時間6月16日，拼多多股價一度大漲超7.5％再創歷史新高，總市值突破千億美元。雖然隨後股價出現回落，截至收盤報78.00美元，但仍漲0.42％、總市值934億美元。可以看到自3月16日創下階段低點，再到截至6月16日收盤，總漲幅超130％。

而隨拼多多持續大漲，80後的創辦人黃崢身家也水漲船高，根據《證券時報》引述富比世即時數據顯示，黃錚已成為大陸第三大富豪。反觀從2015年4月拼多多成立，3年後赴美上市，至今上市2年之後，從白手起家到財富超千億人民幣，黃錚只用了5年。

市場普遍認為，拼多多的這波的股價大漲，一方面是受到第1季財報的持續利好提振，顯示年度活躍買家數已經達到6.28億，單季增加4290萬；平均月活躍用戶數達到4.87億，也較2019年同期增長1.98億、增幅68％。

同時單用戶消費額也在提升。截至2020年3月底，平均每位活躍買家的年度支出金額達到1842.4元人民幣，比2019年同期增長47％。而另一方面則是由於京東618電商節的到來，電商之間的補貼戰升級加碼導致。

(旺報 )