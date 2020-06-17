鴻海（2317）科技集團去年底揭櫫3階段轉型升級計畫，今（17）日宣布正式成立「鴻海研究院」，旗下同時設立5大研究所，聚焦人工智慧（AI）、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算的應用布局，藉此加速F3.0（Foxconn 3.0）轉型節奏。

劉揚偉上任鴻海董事長後，訂定集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」的3階段短、中、長期計畫目標。成立鴻海研究院為邁向F3.0轉型升級的重要發展策略之一，盼透過強化技術與產品創新，從過去「勞力密集」升級至「腦力密集」、提升核心競爭力。

為把握轉型升級發展契機，鴻海研究院跳脫以往事業體框架，不侷限聚焦現有客戶產品，主要專注未來3～7年的前瞻技術研發。旗下5大研究所將平均編制40位尖端技術研發人才，與鴻海旗下事業單位攜手打造技術交流平台，為集團「3+3」產業技術端夯實基礎。

鴻海研究院網羅全球一流學者專家出任諮詢委員，包括香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中、電信技術研究中心董事長吳宗成、全球人工智慧專家李開復博士等，做為集團研發技術、人才培育搖籃。

鴻海表示，將借重學術界、產業界力量充實研究院的研發量能，並將透過產學合作形式延攬高端研發人才，目標建構200人團隊強攻「3+3」領域。因應新冠肺炎疫情，從組織架構討論、例行會議、諮詢委員徵詢到聘書頒發，多採雲端連線方式進行，籌備未受疫情影響。

針對鴻海研究院5大研究所宗旨，鴻海說明，「人工智慧研究所」為促進AI在集團產業運用的研究發展、推展AI分析的專業訓練、提升前瞻AI應用研究，搭配集團高速運算中心、邊緣運算等硬體基礎上，開發出不同的應用領域，並與世界頂尖研究接軌。

「半導體研究所」為發展前瞻奈米電子元件設計與開發，探索在集團工業物聯網應用可能，培養將來可從事於積體電路製造及設計相關產業人才。整合集團內部半導體資源與外部供應鏈策略夥伴，藉由半導體創新，提升終端產品價值。

「新世代通訊研究所」針對新一代5G及下世代核心網路技術，發展超高寬頻和低延遲特性，應用至各集團業務單位，並制定可能技術標準。「資通安全研究所」強化培育資安人才技術能量、發展科技與資訊安全跨領域應用，並創新與實務應用技術資安菁英人才，落實於集團各場域實務應用。

「量子計算研究所」則促進量子運算技術的教學、探索和新應用的開發，並協助對量子系統及其應用的科學與工程具有濃厚興趣的研究者，在產業領域找出發揮應用空間，培養集團內的技術人才。

(時報資訊)