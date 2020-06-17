亞太電(3682)今(17)日股東會，在股東會後隨即在公司總部召開記者會，對於市場好奇的5G布局，由董事長呂芳銘一次講清楚，包括三共(共網+共頻+共建)、資費等議題，針對市場最關注的資費多少錢，呂芳銘直言，絕對超過1000元。

亞太電是台灣首度5G競標中，五家電信業者中唯一沒有拿下5G熱門頻段3.5GHz的競標者，拿下的是28GHz頻段400MHz頻寬，呂芳銘表示，美國有電信營運商就是用28Ghz開台，速度是電信最快，AT&T、T mobile則是分別用600、800Ghz開台，覆蓋率廣，速度是4G的2倍，當時在競標頻譜時參考的國際情況，加上台灣3.5Ghz主頻段標金高到離譜，才會選擇與同業合作的方式。

呂芳銘指出，未來5G的共網共頻共建一定是趨勢，他反問，「台灣真的需要4套網路嗎？」大陸擁有14億人口都僅用兩套網絡，且台灣一旦真的有4套網絡上路，對於電力的消耗也是一大問題。

談到市場關心的資費，呂芳銘說，台灣在歷經499之亂以後，台灣的電信資費已經往下跑，市場要把原先的平衡打破，勢必要再花很大的成本，在5G時代，亞太電希望可以提供穩定順暢的網路，提供給客戶多個加值的服務，比起資費價格，亞太電更重視可以提供給消費者的「價值」，若就價格來說，「絕對超過1000元」。

呂芳銘進一步解釋到，低資費大家都喜歡，但要看價值和產量之間的關係，舉例來說，疫情後喊出國旅要大爆發，但更重要的是旅遊是不是能增添價值，不能只陷在大家拚價格，這樣對於GDP才能有效提升，電信業也是服務業，能否提供更高價值給消費者。

(時報資訊)