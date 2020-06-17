高雄建商隆大(5519)今日舉行股東會，通過每股擬配發1.35元現金股利，創近十年新高。隆大指出，目前市場仍呈現缺工的情形，為維持建案品質，今年預計推出的每個預售案，會更加謹慎評估目前公司及市場的人力供給量能後，再依計畫推出。在承攬工程案方面，將選擇較高利潤的民間工程承攬，至於公共工程的部分，今年暫無投標的規畫。

隆大108年度營收43.94億元，年增70.5%，稅後純益為4億8950萬元，年增11.53%，基本每股稅後盈餘為2.43元。

今年入帳來源包括，新都廳南北案、遠奏曲、鳳凰灣、隆大鳳凰、隆大郡望、竹風青庭等建案。在工程案可入帳個案為，風迢產後護理機構新建工程、十鼓文旅旅館新建工程、屏東縣恆春國小統包工程以及屏東縣僑勇國小統包工程。

隆大指出，最近這一、兩年期間房市景氣穩步向上，108年全台房市交易量大增，買賣移轉棟數突破30萬棟，為5年來新高，象徵房市買氣熱絡，今年可望在國內各產業的景氣持續成長及各界估計全年的經濟成長率向上等因素，營造景氣為「春暖、花未必全開」發展趨勢。

隆大說，整體營建業環境還是存在有不確定因素，將採取審慎經營態度，除了依計畫完成已經承攬的工程外，對於學校、醫療院所、企業廠房、及其他大型工程競標將更為謹慎。

(時報資訊)