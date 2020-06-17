華研(8446)今天召開股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，董事長呂燕清表示，音樂產業隨著數位串流平台與版權觀念逐漸成熟，擁有音樂影視IP的內容產業在數位化的浪潮下，重拾創作價值，華研順利轉型，善用公司擁有的2,000首歌曲版權授權。今年以來，受到新冠肺炎疫情衝擊，大型公開活動幾乎全面暫停的情況下，公司有穩定的授權收入，維持公司獲利穩定。

2019年華研雖因演藝經紀收入減少，全年營收15.0億元，年減11.6％；不過，授權收入比重持續拉高，全年平均毛利率64.2％，創下歷年最高，也帶動稅後淨利較2018年成長13.1％至5.4億元，每股稅後盈餘10.22元。公司也分別於2019年12月9日、2020年5月5日發放2019年度上、下半年現金股利各4.5元，合計2019年度每股發放9元現金股利。

2020年第1季公司營收3.15億元，較去年同期減少3.45％；因適逢淡季，加上新冠肺炎疫情限制大型公開活動，第1季授權收入比重再提高至72％，演藝經紀收入比重降為26％，今年第1季平均毛利率77.69％，稅後淨利1.31億元，較去年同期成長0.25％，創下歷年同期新高，EPS達2.47元。

第2季疫情限制藝人公開活動的影響更鉅，公司整體營收的波動也較大，累計前5月營收5.01億元，年減14.5％，不過自結營業利益2.60億元，仍較去年同期成長13.05％。

華研今年旗下歌手持續發表新作，接下來還有動力火車、閻奕格、Karencici、郁可唯、李友廷、林宥嘉等人將發行新專輯之外，公司也會繼續與電視電影製作單位合作，發揮製作影視歌曲的強項，擴大公司曲庫，增加授權收入。此外，舉辦大型演出活動、積極拓展海外市場、規畫文創作者圖文授權長期經營等業務，並投資戲劇「做工的人」，強化影視音合作。

(時報資訊)