川普政府前任國家安全顧問波頓不顧白宮警告，執意出版其任內的回憶錄，由於書中內容不僅揭露足夠讓川普遭彈劾的違法事蹟，也包含許多機密資訊，對此川普政府也於16日提起訴訟，試圖阻止波頓出書。

據美《國會山莊》報報導，美司法部向華盛頓聯邦法院提起訴訟，聲稱將於23日出版的波頓（John Bolton）的回憶錄「《事發之室：白宮回憶錄》」（The Room Where It Happened: A White House Memoir）一書中，將揭露波頓任職於白宮17個月期間所接觸到的機密資訊，會「危及國家安全」。

訴訟文件指出，「波頓在任內是允可擁有部分機密資訊文件，但在他離開川普政府的兩個月後，被告與出版商達成以2百萬美元的交易，將充滿大量機密資訊寫成5百多頁的回憶錄，準備將其公諸於世」。根據訴訟案，波頓的文稿未經審查，意味這本書「違反他受聘及取得高度機密資訊的條件的協議」。不過波頓的律師表示，該書並未含有機密。

曾經與波頓鬧翻的川普，15日對於他即將出版任內回憶錄時表示「如果他真的出了書，我不敢想像他敢這麼做，因為內含大量機密資訊；我身為總統，會視與我進行的每次對話為高度機密，這也代表如果他寫了書並將其出版，他就違反了法律，且我也認為這有刑事上的問題」。

報導指出，波頓去年12月已將這本回憶錄交付給白宮國安會審查，才讓出版延宕多月。根據司法部的訴狀指出，美國安會官員奈特（Ellen Knight）已於4月27日完成審查，並指出初稿並無包含機密資訊；不過當波頓詢問是否可出版時，奈特表示「仍有內部程序需要進行」。

不過訴狀也指出，國安會資深情報主管艾利斯（Michael ELLIS）從5月2日再次檢視回憶錄初稿，並指出其中包含機密資訊。國安會律師6月8日向波頓律師庫柏（Charles Cooper）致信表示，初稿內含機密資訊，除非審視完成，不得出版。不過庫柏反在「華爾街日報」刊文反擊，稱白宮「顯然是利用國安作為藉口，藉此審查波頓，違反憲法賦予他將公開公共最為關注之事務的權利」。

(中時電子報)