台中一名長髮飄逸的洪姓女網友，於16日深夜11點於台中市神岡區圳堵里公園餵貓，不料，定期的愛心餵養，如此有愛心之舉竟被遛鳥俠盯上！但她卻超勇敢，不畏這位中年胖肚遛鳥俠，手機一撈，邊跑邊錄下中年男子的身影，還邊烙台語要他「賣造」！貼文一曝光，網友幽默點評：「這女的老司機不然就是倒懶叫集團」！

辣媽勇敢追擊遛鳥俠！邊拿手電筒邊錄影。圖為截圖畫面。（圖／翻攝臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

洪姓女網友昨（16日）深夜溜貓遇上遛鳥俠，勇敢追擊，事後在臉書社團《貓咪貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club》跟眾多愛媽分享遭遇，要大家在外餵養時也須多注意周遭安全。

洪姓辣媽在貼文描述相當生動，引來批踢踢鄉民熱議，被封為「獵鳥挾」。還有鄉民打趣點評：「來阿姨檢查有沒有洗乾淨」、「第一次遇到不怕的吃鱉被倒追」、「遇到倒覽叫集團被獵鳥」，還有網友七字總結：「微胖露鳥 跑不掉」，廣大鄉民一起幫那位遛鳥俠QQ，遛鳥不成還遇上如此強勁的對手。

(中時電子報)