影片曝光！長髮美魔女大喊：你慘了！深夜狂追溜鳥俠

台中市一名長髮飄逸、身材姣好的洪姓美魔女，是個標準「貓奴」，時常餵養流浪貓，昨（16日）深夜11點，她在神岡圳堵公園餵貓時，竟遇上一名全裸男對她手淫，洪女沒有驚慌、沒有驚叫，冷冷撂下一句「你慘了你！」，就用手電筒光束對準遛鳥俠，並拿出手機錄影，遛鳥俠拎著牛仔褲落跑，洪女在後狂追，邊高喊「麥造！變態！」，影片曝光，網友忍不住驚呼：地方媽媽好強！

這位洪姓美魔女在臉書發文、發影片，表示剛剛在台中神岡圳堵公園餵養街貓，有一個胖胖的中年男子，鼻口用手帕綁起遮住，全身脫光，對她走過來打手槍，「一直走過來，離我只有五步遠！」

洪女表示，手機剛好在手上，便對男子說「你慘了你」，對方看她準備錄影，拔腿就跑。洪女在轉換錄影的3、4秒，溜鳥俠不見了，她向前尋找，看到他從草叢中間跑出來，原來是去衣服。

從洪女分享的影片可看到，她用手電筒強光照向溜鳥俠，還邊喊「麥造！變態！」，可惜還是讓對方逃跑。不過洪女立刻到派出所報案，豐原分局神岡分駐所副所長張國先表示，當事人已於17日凌晨3時許報案，警方立即派員至案發地點調查及調閱周邊監視器，以釐清案情，全案將依公然猥褻方向積極偵辦。

(中時電子報)