受助的蔡老先以電子琴彈奏「月光小夜曲」，感謝蔡衍明董事長的善舉。（羅浚濱攝）

蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣活動」，新竹縣首站在竹東訪視獨居的蔡老先生（中）。（羅浚濱攝）

端午佳節將至，縣府和蔡衍明愛心基金會17日舉辦「公益青年．送愛下鄉趣-新竹縣端午節慰問活動」，由基金會經理徐海倫訪視弱勢家庭頒贈5千元「旺福紅包」及慰問伴手禮盒，受助的蔡老先生特別以電子琴彈奏「月光小夜曲」，感謝蔡衍明董事長的善舉。

徐海倫表示，2015中秋開始與學校合作公益青年送愛下鄉趣活動，全台合作學校有27所，今年端午共推薦2172戶弱勢家庭，每戶可獲「旺福紅包」5千元，共1086萬元，竹縣明新、大華及中國科大等3校共推薦300戶，因應疫情活動改以匯款為主，家訪個案為輔。

縣長楊文科感謝旺旺集團蔡衍明董事長，自2009年端午節開始長期送愛到新竹縣，給予弱勢家庭三節慰問照顧，迄今旺旺集團總計捐助新竹縣弱勢家庭三節慰問金超過2668萬元，有5810戶次弱勢家庭受惠。

社會處長李國祿陪同徐海倫等人，首先到竹東訪視獨居的70歲蔡老先生，他原與極重度智障的哥哥住在偏僻山區，靠政府低收入戶補助維生，後因哥哥轉入住護理之家，才搬至竹東租屋就近探視照顧，哥哥日前意外過逝。

徐海倫代表旺旺集團蔡衍明董事長致贈5千元「旺福紅包」給蔡老先生，李國祿也代表縣長楊文科致贈生活物資福箱，蔡老先生頻頻感謝 蔡衍明董事長，並以電子琴彈奏一首「月光小夜曲」，表達感謝來自社會的溫暖。

一行人之後到新豐和湖口訪視弱勢家庭學生，李國祿代表縣長楊文科回贈「竹縣之友」琉璃予旺旺集團蔡衍明董事長，象徵蔡董事長熱心公益的高尚德行，由徐海倫代表接受。

(中時 )