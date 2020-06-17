麵線糊消費者幫忙推車。（摘自我愛鹿港小鎮／吳敏菁彰化傳真）

麵線糊消費者幫忙推車。（摘自我愛鹿港小鎮／吳敏菁彰化傳真）

「又夠恐怖！是安哪駛耶！」，鹿港民族路的麵線糊的名店，就在轉角三角窗，總是吸引高朋滿座，昨天下午轎車卻來個大迴轉，突然就撞進店內，其中兩人坐著低頭吃麵被車子掃到受傷，一片震驚中，大家協助將轎車推離店內，駕駛也嚇到，頻頻解釋，才下車要拿東西，都拉起手剎車了，不知車子怎麼還自動衝進店裡。

這次車禍讓眾人吃了一碗最驚險的麵線，但大家還是很好心，紛紛幫粗心大意的駕駛推車，影片被PO網，網友慶幸沒釀成大禍，對於駕駛「脫線」，也不禁紛紛留言「看到歡迎光臨，衝進去就對了！」、「不用那麼猴急，吃得到的」，還有懷疑可能是要來外帶。

這家鹿港名店很多人超愛吃，駕駛亂闖被大家罵翻，但是還好熱心鎮民協助，傷者最快速度就依沒釀大禍。

鹿港警分局交通隊調查，轎車店對面的巷邊臨時停車，駕駛表示要下車到附近家裡拿個東西，手排檔打到Ｎ，也拉起手剎車了，不知道車子怎麼回自動跑。警方也指出，正確停車要一定要打到Ｐ檔，才有剎車的功能，否則車子很可能因地勢滑動。至於是否機械故障，還待進一步調查。

(中時 )