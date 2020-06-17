大陸京東集團預計18日在香港正式上市，17日在港交所公告，獲認購合共11.89億股發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的發售股份總數665萬股的約178.90倍。假設超額配股權未獲行使，按照每股發售股份的發售價226港元計算，全球發售募集資金淨額估計約為297.71億港元。

另外在國際發售部分，發售股份最終數目為1.17億股，相當於可供認購發售股份總數的88％。國際發售獲得11.35倍的超額認購。

據彭湃新聞網報導，京東預期A類普通股將在6月18日上午開始正式於香港聯交所主機板買賣，股票代號為9618。

此次在香港公開發售，京東說明共接獲39萬6096份有效申請，認購合計11.9億股發售股份，相當於公開發售初步可認購香港發售股份總數665萬股的178.9倍。

由於超額認購達到百倍以上，京東將國際發售部分的931萬股發售股份重新分配至香港公開發售，因此香港公開發售的發售股份最終數目達到1596萬股，占可供認購發售股份總數的12％。

另據招股書中說明，京東此次全球發售募集資金淨額，將用於以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。

(旺報 )