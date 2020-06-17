老兵專屬紀念酒是榮譽象徵，受到老戰友的熱烈歡迎。（縣府觀光處提供）

老兵熱情重返英雄島，縣府在機場服務櫃台十分熱鬧。（縣府觀光處提供）

剛退伍的年輕「老兵」帶著家人參加2019年「老兵召集令」活動。（縣府觀光處提供）

陸官專修班35期揪團重返金門戰地，2019年「老兵召集令」的亮點之一。（縣府觀光處提供）

金門縣府「老兵召集令」活動去年吸引8847人重返英雄島，今年規畫自9月底「戰地一條街」展開，觀光處歡迎老戰友重溫當年「君在前哨」的回憶，9／30至12／31參加且符合資格者，可獲贈專屬紀念酒及神秘紀念品。

金門「老兵召集令」活動，去年10／1至12／31共吸引8847位（不含眷屬）昔日戍守金門的老戰友回來，還有人全家15人一起跨海參加，場面十分熱烈。，不少人表示今年一定會再來參加，隨著最近國旅熱潮湧現，觀光處不斷接到電話，關切詢問今年的舉辦時間。

觀光處長丁健剛說明，今年規畫配合9／3軍人節，在小金門（烈嶼）西方街以「戰地一條街」炒熱話題，這個地方在60、70年代以做阿兵哥生意出名，如今年輕一代接手重新進駐，運用戰地景觀資源結合當地特色，加入文創、旅遊體驗活動單元，打造老兵愛、年輕人更愛，洋溢戰地特色的代表街區，適合全家同行的遊程。

觀光處說明，「2020金門老兵召集令」主活動自9／30至12／15，只要符合申領資格就會贈送今年度專屬紀念酒及神秘紀念品。另也鼓勵地區旅行業者開設包含金東線、金西線、烈嶼線等1日專車遊程供老兵選擇，同時推動店家提供〈老兵專屬優惠方案〉，並招攬商家進駐機場提供草綠服租借，各項籌備工作如火如荼展開中。

至於老兵最關注、最想收藏的專屬紀念品仍在設計中。詳細活動可上〈金門觀光旅遊網〉查詢，洽詢電話：082-324194。

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(中時 )