影一(8485)宣布投資好好電影工作室及好好看文創製作的「比悲傷更悲傷的故事」及「乩身」二個項目的系列影集，並與新加坡影視上市公司MM2共同進行投資，目前二個項目已獲得海內外知名OTT平台的青睞，洽談初步合作條件，挾其熱度IP，希望能創造出一定的利潤。

「比悲傷更悲傷的故事」在電影上已有亮眼的海內外成績，上映9天即破億，刷新2018年開片票房紀錄，全球票房達48億元台幣，延續電影IP熱度看好之勢，將拍成10集系列影集，由億萬導演林孝謙及電影原班團隊人馬打造，故事圍繞延續深刻愛情故事主軸，卡司陣容包含范少勳、王淨等青春新秀，近期即將開拍，明年推出；「乩身」則以神明降世之乩身為創作核心，講述欠債及救贖之魔幻情慾，獨特的IP，已吸引許多內容平台的目光。

影一去年營運表現因為電影熱賣已轉虧為盈，今年亦有海外及IP延續授權收入挹注，今年整體亦將有不錯的成績，下半年將重啟上櫃申請作業準備。

影一表示，公司過去的核心優勢及投入的資源集中在電影的投製，但電影營收獲利的確具較大的起伏性與不可預測性，加上全球疫情持續籠罩，公司未來將會充分利用累積的內外IP版權資源及延展製作核心能力，在此優勢平台上再擴大多元化的布局，包括：OTT平台內容、優異的IP版權投資、與國外合作夥伴協拍製作等多角化穩定的營運模式。

(時報資訊)