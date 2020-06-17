立委洪孟楷17日邀集各單位會勘，請環評委員嚴格把關。（賴彥竹攝）

台北商港物流倉儲區填海造地計畫」將以中鋼公司煉鋼的副產品「轉爐石」為填海造地的原料之一。（賴彥竹攝）

「台北商港物流倉儲區填海造地計畫」將以中鋼公司煉鋼的副產品「轉爐石」為填海造地的原料之一，引發居民擔憂，將嚴重汙染港口、影響水質；立委洪孟楷17日邀集各單位會勘，請環評委員嚴格把關，每年定期檢驗，若魚體有殘留重金屬，工程就須暫停；環保署也表示，6月後將邀集公所、漁會等在地團體一同討論、決議。

「台北商港物流倉儲區填海造地計畫」共有4期開發，佔地340公頃，倉儲區完成後將有望帶動八里在地發展，也能將油槽遷移至第4期工程區；洪孟楷表示，油槽距住宅區較近越早遷移越好，能保障居民生命財產，但源料將採用轉爐石，居民憂恐影響水質，要求相關單位每年四季皆需固定檢驗水質，確保魚蝦類體內無殘留重金屬。

市議員鄭戴麗香表示，反對採用轉爐石，目前查詢的資料顯示，轉爐石是重金屬，長年累積會影響魚蝦生態，會經由食物鏈進入人體，水質也會變色，影響淡水河生態。

新北市淡水區漁會總幹事吳永寬也說，計畫執行後，影響最大的是漁民，應通知參加公聽會，且要求檢測的專家人選，能讓漁會參與，也希望環保署能嚴格把關，確定轉爐石沒有毒，讓我們放心。

環保署綜合計畫處簡任技正呂雅文回應，3月舉行專案小組會議，初步審查建議可通過，6月底前會請相關單位提供詳細資料，再邀請公所、漁會等在地團體與會討論，再送件至環評大會審查。

中鋼公司環境保護處長陳逸岳說，填地造防風林非全以轉爐石為原料，轉爐石佔所有原料的8％，且轉爐石為再生原料，非廢棄物，將其作為原料，能加速填海造陸時程，檢測後未含超量重金屬，2012年高雄市南星計畫即以轉爐石填築，國外日本、荷蘭、比利時也都以轉爐石為填海料源，未有影響環境的狀況。

(中時 )