主打堅持使用「高品質冷藏進口」與「最佳天數溼式熟成」美國牛肉的傑克兄弟美式牛排館，推出「紐約客牛排季」優惠活動，全台4家連鎖門市祭出「USDA PRIME美國紐約客牛排」期間限定海陸饗宴優惠，即日起至6月30日止，消費者只要點「紐約客牛排11盎司，直接免費升級為12盎司」，而且只要990元，同時消費滿千即贈送百元折價券。

美國疫情持續升溫，至今仍未見平息跡象，美國牛肉價格則已然上漲，美式傑克兄弟牛排館主打的「新鮮冷藏美國香甜穀飼牛肉絕非使用冷凍肉」的招牌，所有牛排品項皆使用USDA PRIME或CHOICE等級新鮮冷藏牛肉，為臺灣最大冷藏牛肉使用量的專業牛排館之一，儘管成本攀升，仍回饋消費者舉辦「美國紐約客牛排季」優惠活動，時間至6月30日止，已吸引許多饕客慕名而來，新鮮冷藏牛肉肉較多汁且具鮮甜風味，處理、運送、存貨控制的成本及技術要求較高，肉進店後須儘速售出，否則過期腐壞只能丟棄，值此成本持續往上攀升的時機點，消費者真的需把握良機。

美式傑克兄弟牛排館的紐約客牛排選用USDA PRIME美國新鮮冷藏牛肉，全程以高成本冷藏非冷凍的方式處理及運送，經過最佳天數的溼式熟成，再以美國進口、要價30萬以上的Vulcan牌專業級煎台煎烤，不使用任何沾醬即吃得出新鮮牛肉的美味及香氣。

除了紐約客牛排，傑克兄弟限時限量的「美國慢烤頂級肋眼牛排」也是招牌，特選肋眼牛肉以美國進口特製均溫烤箱低溫慢火(華氐143度)加熱至少6小時以上，讓肉汁不因高溫而流失，切開牛肉後呈現的粉紅肉色，更顯鮮嫩多汁的美味；而CP值爆表第一名的非「美國片燒嫩肩牛排」莫屬，傑克兄弟主廚精心研發的切肉方式，費工去除筋膜後，以片燒方式呈現，讓口感鮮嫩香甜，不輸給菲力，肋眼等其他部位牛排。

(工商 )