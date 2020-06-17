臉書執行長祖克伯16日（周二）宣布，將允許臉書使用者選擇關閉顯示政治廣告，但並未透露何時正式推出此功能。

數月以來，該社交網站的政治人物廣告內容時常出現錯誤訊息，使得臉書一直飽受批評。

祖克伯在《今日美國報》（USA Today）社論對頁版撰文指出，「對於那些要選誰已經作好決定以及希望選舉快點結束的人們，我們聽到你們的心聲，因此我們將推出可以關閉顯現政治廣告的功能。但我們仍會提醒你去投票。」

(工商 )