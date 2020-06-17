（左起為鈊象商用事業群總經理陳阿見、董事長李柯柱、總經理江順成、線上遊戲事業處處長楊慶安。圖／劉季清）

遊戲股王鈊象（3293）17日舉辦股東會，董事長李柯柱表示，去年公司營收、獲利都寫下公司成立以來的新高紀錄，今年前5個月，在旗下行動網路遊戲助攻下，毛利率從93％再提高到96％，累計前5個月稅前盈餘22元，寫下新紀錄。

鈊象17日股東會中承認108年度財報以及通過配發現金股利25元，李柯柱表示，去年公司賺28.08元，董事會決議拿出90％以上配給股東，股利為歷史新高。

李柯柱指出，108年鈊象全年營收52.9億元，為公司成立以來新高，毛利率從原本的88％提高至93％，稅後每股盈餘28.08元，都是創下過去不曾有的紀錄。主要來自於旗下網路遊戲比前年成長101％，商用遊戲機也有不小的成長。

鈊象今年5月單月營收6.82億元，年增74％，月增15％，一舉寫下單月營收歷史新高。累計今年前五個月營收達31.71億元，年增85.6％，累積前5個月稅前每股盈餘已達22元，大賺兩個股本。

鈊象總經理江順成則表示，公司近年來積極調整體質，加強行動網路遊戲的開發，現在終於看到效益發揮，他說，鈊象今年將持續投入遊戲開發，人力將會再增100人，看好未來棋牌類、老虎機這部分仍有很大的成長空間。

展望未來，李柯柱表示，上半年因為疫情衝擊商用遊戲機台表現，未來若疫情趨緩，將會有比較好的成長力道。不過商用遊戲機台佔鈊象營收僅約兩成，因此對整體營運狀況影響不大。下半年主要營運動能仍然來自旗下6大行動遊戲平台，法人表示，看好下半年毛利率將有望與上半年維持相當，中長線營運展望樂觀。

(工商 )