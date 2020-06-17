徐耀昌縣長頒獎感謝苗栗救難協會潛水人員協助清理苗栗海域底垃。〔謝明俊攝〕

五洲園掌中劇團表演海洋減塑劇目。〔謝明俊攝〕

徐耀昌參觀成功國小手作海廢飾品展示館。〔謝明俊攝〕

徐耀昌與成功國小學童一起手作海廢首飾。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府為配合海洋委員會「國家海洋日」17日上午，在後龍鎮水尾社區活動中心舉辦貓裡海底垃圾清除總動員活動，縣長徐耀昌親臨主持，活動並邀請知名五洲園掌中劇團表演海洋減塑劇目，徐耀昌並與成功國小學童一起手作海廢首飾，喚醒民眾環保意識。

後龍鎮水尾社區向來一直以協助推動環保，清除海廢垃圾聞名，在里長梁清文的帶動下，由社區長輩以撿拾得來的海漂海廢垃圾，如浮筒、浮球等，來製作各式創意裝置藝術，曾獲環保署頒獎表揚。

17日上午，徐耀昌起了大早前往水尾社區活動中心，參加「109年國家洋日 貓裡海底垃圾清除總動員活動」，徐耀昌致詞表示，在目前發現的海洋垃圾中，塑膠類垃圾比重相當大，尤其是一次性的塑膠製品，被許多海洋生物、魚類吞進肚內致死，如何由源頭減少塑膠類廢棄物，鼓勵鄉親們從日常做起。

為了清除後龍海域海底垃圾，還特別商請苗栗救護協會潛水人員，前後花了3年時間，一一清除苗栗沿海海底垃圾，徐耀昌也特別頒獎感謝協會人員付出。

活動中並邀請知名的五洲園掌中劇團，以布袋戲導入海洋減塑議題，讓在場小朋友能深入了解海洋環保的重要，徐耀昌並參觀成功國小海廢飾品展示場，並和成功國小學童一起手作海廢首飾，一起維護海洋環境品質。

(中時 )