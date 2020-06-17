為減少國內租屋市場中的糾紛，行政院消保處今天宣布通過「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得記載事項草案」，內容包含不得於租期內調漲租金、電費負擔透明化、重大疾病需療養者可隨時終止契約等5大重點，預計7月15日由內政部公告後上路，受惠人數將達285萬人。

國內有285萬的租屋族，消保處簡任秘書陳星宏表示，這次修法重點內容包含：1.房東不得於租期內任意調漲租金、2.電費負擔不得超出台電所公告之上限、3.若承租者囤積危險物品房東可提前終止契約、4.房客因疾病需住療養院，可隨時終止契約、5.簽約時雙方資訊必須公開，房東需提出所有權證明，房客也要出示身分證。

陳星宏說，過去因無法律定房東不得於租期間調整租金，因此臨時漲價的事件時有所聞，且今年受新冠疫情影響，許多民眾無法負擔突然漲價的房租，因此在新版的定型化契約中強調，出租人於租賃期間不得「調漲」租金。

此外，過去租屋最常遇到電費糾紛，陳星宏說，曾看過有房東開價每度10元的電費，也有不少房東選擇吸收電費，將費用轉嫁至租金，但他認為這2項極端都不適當，因此修法為電費不得超出台電所公告的最高上限，若按今年資料，夏季電價上限為每度6.4元，非夏季則為每度5.3元。

為保障租客及鄰居生命財產安全，這次修法中也將房客在租屋處堆放雜物進行管理，明定承租者不得於租屋處堆放危險物品或爆裂物，若發現出租者可立即解約；但承租者若是因身體健康不佳，需長期住進療養院所，亦可隨時向出租者解約。

消保處強調，出租者與承租者在簽約時，雙方都必須公開資訊，出租者需出示證明文件如權狀或所有權人授權；承租者也要提供身分證，確保房東能掌握承租者身份。

(中時 )