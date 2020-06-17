針對高雄氣爆善款，監察院糾正高雄市政府，菊系巿議員批評御史偽善、禍國殃民，馬系監委打臉馬政府。（曹明正攝）

針對高雄氣爆善款，監察院糾正高雄市政府，不僅院內馬系、蔡系監委互摃，高雄巿議會藍、綠議員也「各自表述」。藍軍要求高巿府聞過則改、前巿長陳菊出來面對，綠營則指御史偽善、禍國殃民，馬系監委打臉馬政府。

國民黨巿議員陳麗娜說，9位非調查委員的蔡系監委，對於糾正案提不同意見，但邏輯明顯錯誤，雖然善款基金會有民間代表，但實際上仍由高巿府聘派，所以善款使用計畫由高雄市政府提送委員會審查，無異「左手審右手」。

陳麗娜要求，高巿府應聞過則改，尤其9蔡系監委的不同意見，與高巿府發出的新聞稿高度雷同，讓人懷疑一稿兩用。現在的代理副巿長王世芳當年倡議代位求償，陳菊還有1張3204萬的支票疑似造假，都沒說清楚、講明白。

菊系巿議員簡煥宗、高閔琳、李柏毅、何權峰則回擊，國民黨不要再消費氣爆案，尤其善款的使用都須經過善款委員會同意，並提送計畫，並經當時馬政府的衛福部備查，現在馬系監委提出糾正案，不就等於打臉馬政府。

對於珠寶公會3204萬元的支票，菊系巿議員說，高巿府已交代沒有這張支票，陳菊與珠寶公會合照所拿的支票，就是活動道具而已。所捐善款是依捐款人的個人或公司行號，分別開立72張收據，收據也已清查，與總額相符。

(中時 )