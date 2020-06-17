（資誠聯合會計師事務所所長周建宏。圖／PwC提供）

資誠（PwC）聯合會計師事務所今（17）日舉辦數位營成果展，共有19個數位專案橫跨審計、稅務、併購交易、金融及內勤等單位，各組運用資料自動化、資料視覺化及流程自動化等工具，解決日常作業或客戶服務時的痛點。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，在後疫情時期，數位轉型是企業成長及蛻變的關鍵，員工數位技能及企業數位文化是數位轉型的基礎與底蘊。

資誠全球聯盟組織2019年啟動「新時代，新技能」計畫，投入30億美元來提升全球員工的數位技能。在資誠台灣（PwC Taiwan），目前已投入超過新台幣2,000萬在數位化的軟硬體設施及教育訓練，未來每年至少將投入新台幣1,500萬預算，強化員工數位技能，為數位化的新時代做好準備。

周建宏指出，資誠「新時代，新技能」計畫以提升員工數位技能，打造未來數位化事務所的樣貌為目標。為此，資誠舉辦數位營，培育近百位數位種子，及早因應數位化時代相關人才缺口，自組織內部全面推動數位轉型，成為數位化的專業服務機構。

資誠聯合會計師事務所「新時代，新技能」計畫主持人曾博昇表示，未來的數位轉型不只是資訊和新科技的導入及應用，必然是搭配業務、科技及組織文化等諸多面向一併考量，才能收到全面性的良好成果。

(工商 )