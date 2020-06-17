近幾年外送平台崛起加上疫情影響，利用外送點餐的人有逐漸增加的趨勢，不論颳風下雨還是大晴天，外送員皆使命必達，將餐點準確無誤的送至客人手中。有一名外送員在社群平台分享自己在工作時，不受尊重的經驗，他表示當他將餐點送到該位女客人手中時，對方竟然用「撒錢」的方式付款，且錢掉了滿地也沒有幫忙撿，直接轉身進屋，讓他相當傻眼。

一名外送員在一名外送員在臉書《UberEATS台灣社團》發文，表示自己在下大雨的某日接了一張現金訂單，當天他好不容易辛苦爬了6樓到達客人家按下電鈴後，出來應門的是一位女大生；當時該名女大生抓了一把零錢，自己見狀也趕忙伸手去接，但沒想到對方竟在距離他的手上方大約30公分處將錢「凌空撒下」導致有許多零錢散落滿地，而那位女大生卻還發出「嘖」的一聲，像是在怪他沒接好。

原PO表示，自己當下沒說什麼，低頭就開始撿錢，原本認為對方會幫忙撿，結果就聽見對方走進家裡的關門聲。事後，他清點了金額發現還短少了17元，雖然無奈但也只能自己吸收。網友看完後則紛紛氣憤留言，「尊重別人很難嗎」、「回報未付款吧」、「聽了好不爽」、「把零錢全部撒在她家門口，然後回報未付款」、「是我會請她一起撿」、「好過份的客人，希望她吃完餐落賽一週」。

（圖／UberEATS台灣）

(中時電子報)