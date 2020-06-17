大甲高中體育班培育手球國手姚奕菁，就學3年南征北討，戰績輝煌，2019年奪得亞青賽第3名，並取得體育績優甄選入學資格，錄取台灣大學生物產業傳播暨發展學系。校方表示，這是繼滿級分狀元趙世中之後另一捷報，更是體育班首位同學錄取台大，全校師生同感榮耀。

長相秀氣斯文的姚奕菁是大甲高中體育班應屆畢業生，他的專項是手球，自小學四年級就開始玩手球，五年級時正式加入校隊。國中階段在大甲國中持續打手球，戰績在大甲高中達到巔峰，成為手球國家隊的一員。

問到為何喜歡打手球？姚奕菁說，手球是一種團體運動，場內場外都得互助，他喜歡與人合作達成目標的感覺。他也說，自己小時候很好動，為了消耗過剩的體力，選擇組合籃球、足球和橄欖球的手球運動。父母也一路支持他，一路走來打了8年，雖然辛苦，卻很值得。

為了擘畫大學生活，姚奕菁已探索台灣大學生物產業暨傳播發展學系課程，未來每周兩天練球，其餘時間用於課業。他說，將把練球態度轉化在學業上，也會注重多元學習及效法別人長處，出社會後希望從事行銷相關工作。

校長蕭建華表示，大甲高中於1973年成立體育班，這是創校以來首次有體育生錄取台大，特別感謝老師對學生的用心教導，也恭喜姚奕菁同學努力有成。勉勵學子不管在學業方面或體育專訓方面，「勤能補拙」是不變的道理，也期許未來體育班學生的學習能更寬廣多元。

(中時 )