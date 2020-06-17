新北市三重分局今天破獲一個隱藏在非法鐵皮工廠內天九牌大賭場。據了解，由於前一陣子警方為了防疫大舉查察特種行業及賭場聚賭，如今疫情稍紓解，賭場負責人竟然也配合疫情，設下賭場暗語，要想進場玩兩把，就必須要對把風份子小聲說出「阿中拚經濟」暗語才能進入，令警方哭笑不得。

三重分局日前在二重重劃區內查獲「天九牌」職業賭場，當場逮捕王姓賭場負責人連賭客共38名，另查扣賭具、賭資共53萬元等證物，全案依法將相關涉案人移送偵辦。

警方在賭場內查獲大批賭資。(戴志揚翻攝)

三重警分局調查發現，該建物違規建蓋閣樓夾層使用，認為以此將賭場藏身工廠內，深夜人煙稀少，而不易遭警方察覺異狀，惟經三重警分局幹員鍥而不捨喬裝埋伏蒐證，進而破獲該職業賭場。為防範該處所不法情事死灰復燃，三重警分局查獲後，即報請新北市政府公安稽查小組實施專案稽查。業於本(6)月15日完成拆除。

三重警分局分局長王文澤表示，為強化維護治安工作，將持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公共安全聯合稽查小組進行稽查，斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的違法活動空間，也呼籲民眾發現可疑人事物，可立即撥打「110」報案專線，讓犯罪無藏身之處。

(中時電子報)