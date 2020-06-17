防疫管制逐步鬆綁，總統府今天宣布，6月25日至27日，將在總統府前廣場，連續三天舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動，現場將設置五個舞台，共60個表演團體同場尬台，同時配合農產品展售活動，邀大家一起來拚藝文和農業消費。

文化總會今天在總統府敞廳舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」宣傳記者會，由藝人陳明章演唱《阮最愛的玫瑰花》熱鬧開場，總統府發言人Kolas Yotaka、衛福部疾管署長周志浩、文化部次長蕭宗煌、農委會主祕范美玲，和吳念真導演都出席。

文總發言人暨媒體部主任湯佩儀表示，台灣防疫大解封，藝文振興是首要任務之一，文總統籌並攜手總統府、文化部以及農委會在國人即將迎接的第一個端午連假，共同舉辦此次系列活動，期待國人走出戶外，呼吸藝文空氣，展開防疫新生活，感謝防疫人員並為振興藝文產業邁開第一步。

總統府發言人谷辣斯表示，全世界包括台灣的各式產業皆遭受疫情衝擊，尤其是農業與藝文產業，很多人認為藝術文化不是生活必需品，但實際上文化與藝術是台灣人民生活的根，因此，趁著解封之後的第一個連假，邀請全國各地民眾，一起參加這個大型藝文嘉年華。

她說，開幕式當天總統與副總統將出席，包括防疫國家隊等也會出席，向所有共同守護台灣的人民致敬，她也特別叮嚀，參加活動時必須保持個人相關防疫措施守護台灣。

周志浩表示，新冠肺炎疫情在國外仍相當緊張，台灣國內因為大家的努力，終於在近日獲得紓緩，國人也逐步恢復正常生活，「好久沒有那麼快樂了」，防疫期間除了管理身體健康，心理健康的維護也相當重要，藝文活動就是扮演心靈雞湯的角色，帶給國人心理健康方面的保障。

蕭宗煌則以「興以百業之後，衰以百業之前」形容藝文界當前的困境表示，新冠肺炎衝擊全球健康與經濟，大家都忽略了藝文產業，藝文活動雖然是精神的食量，但卻經常被忽略，因此，在解封後，文化部特別在端午連假邀請超過60個藝文團體在總統府前凱達格蘭大道與南北廣場尬台拚場。

節目內容從傳統戲曲、古典芭蕾、現代戲劇、音樂、甚至歌仔戲、布袋戲、流行音樂、重搖滾，還有朱宗慶打擊樂團、明華園歌劇團、滅火器樂團等，還有吳念真擔任藝術監督兼說書人的的「再會吧！北投」端午限定版音樂會在6月25日晚間7點作為精彩開幕獻禮。

台灣端午節傳統都是在正中午時立蛋，主要是祈求未來一年的好運與平安，范美玲表示，這次農委會特別邀請屏東縣政府與佳冬鄉農會，將「立西瓜」活動移師凱道，祈求參與者與台灣平安999，「每一顆西瓜都會間格1.5公尺」，民眾可上農委會臉書專頁報名。

農委會還規劃「農夫百匯市集」邀請全台各地農會、青農還有田媽媽，一起展現農業的美好。現場市集除了有新鮮的蔬菜水果外，還有好米、好茶、好咖啡，以及田媽媽與青農製作的點心、小吃，期盼在欣賞藝文饗宴外，也歡迎大家用行動力支持台灣在地的農業。

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(中時 )