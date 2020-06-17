台南新市區社內社區開辦台語文化班多年，吸引新市及附近各區民眾來上課，今年因新冠肺炎疫情影響停課多月，學員只能用通訊軟體互相聊天學習，最近因疫情趨緩，17日重新在社區文康活動中心開課，60幾位學員齊聚一堂，久未見面，大家都相當開心。

社內社區發展協會理事長辜文正說，台語文化班開辦至今已7年，上課人數愈來愈多，除了新市當地民眾，也有從永康、麻豆、善化、新化，甚至台南市區的民眾來上課。社內社區發展協會集結社區眾人力量，陸續出版2本台語兒童繪本和2本漢學教學著作。

原本因為疫情而延至7月復課的台語文化班，但在學員強烈要求下，17日提前再度開課。授課的董峰政老師，一開始就跟上時事，向大家解說「疫情」兩字的台語正確的發音，並向學員傳授台語的言語個性－押韻鬥句。

董峰政說，每一種語言都有其個性，所以出外人聽到母語或者故鄉腔，會覺得特別親切。而每種語言個性不同，雖然意義相同，但講出來的腔調也不同，如華語「欲速則不達」，客語則講「緊事寬辦」，台語則講「食緊弄破碗、緊紡無好紗、緊嫁無好大家」等。

董峰政也強調，台語有一個特色，那就是「押韻」，又稱鬥句，這也是台語說起來順口又好聽的原因，如「賣花講花紅、賣茶講茶芳」等。時隔多月又可以同聚上課，學員們在台下聽得興趣盎然，認真筆記，直呼受益良多。

(中時 )