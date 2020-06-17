新竹市政府2017年起開辦「社區愛享冰箱」社區福利活動，分享多餘的食物，3年來輔導9個社區、廟宇設置愛享冰箱，至今共計分享了超過57噸食物，服務超過23萬4160人次，真正幫助到有需要的弱勢朋友。

市府社會處長李季縈表示，目前新竹市愛享冰箱共有9個，分別由民富、科園、海濱、下竹、寺前、金竹、虎山、前溪等社區以及天后慈愛崇善會提供，並於每周一至周六分在據點提供服務。

社區愛享冰箱不僅可減少食物浪費，同時也讓有需要的人都能填飽肚子，透過將募集來的愛心食品，由社區志工們運送、篩選、包裝及標示使用日期等工作，以確保食物的有效期限，截至今年5月底已分享超過5萬7296公斤的食物，服務超過23萬4160個人次。

其中，金竹社區愛享冰箱據點成立剛滿1年，以自家美語補習班旁空間作為據點的羅姓志工表示，剛開始募集物資相當不容易，他只好張貼宣傳單、傳網路訊息、街訪等，漸漸的社區民眾開始主動捐贈食物，也號召到更多社區媽媽加入。

此外，也有蚵仔麵線店的老闆，見這項公益活動，決定每周兩次捐現煮麵線；也有社區麵包店響捐麵包分享，盼能幫助到更多有需要的社區鄰居。

社會處表示，市府持續努力朝「分享食物、分享愛」的目標前進，並期待號召更多愛心企業、店家、鄰里及社區共襄盛舉，讓社區愛享冰箱服務據點在新竹市遍地開花，讓食物更有效被珍惜與分享，打造「友善續食、社區零飢餓」的幸福城市。

「社區愛享冰箱」據點服務詳情可洽竹市社區培力育成中心，聯絡電話03-5329085。

新竹市＃愛享冰箱

(中時 )