蘋果近日正式公佈2019年AppStore生態商業數據，這也是AppStore成立12年來首次公佈生態商業數據，顯示去年在全球促成5190億美元的款項和銷售額，涉及175個國家和地區，其中大陸貢獻2460億美元，排名第1。第2名則是美國，歐洲和日本排在第3和第4名。在5190億美元的總額中，超過85％的佣金歸第三方開發商和企業所有。
根據數據顯示，2019年App Store生態系統創造的5190億美元中，來自實體商品和服務的銷售額的占比最大，達到4130億美元。而數位產品及服務銷售額為620億美元，App內廣告銷售額為450億美元。
另在實體及服務這一類別中，行動商務應用程式創造了絕大多數銷售額，其中零售額最大，達到2680億美元。
據大陸PingWest品玩報導，其中旅遊應用占了570億美元，網約車銷售額為400億美元，外賣食品配送應用的銷售額為310億美元。來自數位化商品和服務的款項及銷售額占610億美元，此類別包括音樂和影音媒體、健身、教育、電子書和有聲讀物、新聞和雜誌、約會服務等App。
觀察到2019年下載量最大的應用類別是遊戲，而應用內廣告銷售額450億美元，其中44％來自遊戲。
(旺報 )
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