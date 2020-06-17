華山基金會與中油等單位持續關懷長輩，送上平安帽，祝福長輩身體健康。（林瑞益攝）

端午節將至，台灣中油煉製事業部17日與高雄廠婦女會，結合華山基金會，到楠梓區右昌三山國王府為關懷長輩，戴上蓋有平安章的帽子祈福，長輩們相當開心。

距離端午節只剩1周，華山基金會邀請高雄廠廠長楊進國、楠梓區公所，以及三山國王府管理委員會主委陳善慧到三山國王廟關心長輩。

上午由楊進國、高雄市議員陳善慧代表，為大家祈福，並將華山基金會於端午節前準備送給長輩的關懷帽子蓋上平安章，一起送給楠梓區服務的長輩，象徵祝福長輩「戴」上平安。一整年都健康、平安。

華山基金會說，高雄、澎湖與金門地區今年受疫情影響，常年服務經費較去年同期減少超過3成。為維持穩定弱勢長輩服務不中斷，楊進國呼籲社會大眾，一起關心人口老化問題，加入照護長輩行列，協助華山在地永續服務。

楊進國指出，中油公司參與公益活動從不落後，對於高雄廠附近的弱勢長輩、邊緣戶家庭的關懷沒有間斷過。未來會持續以實際行動，落實企業在地關懷理念及實踐社會責任精神，積極回饋地方。

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(中時 )