搶攻暑假旅宿商機，台北喜來登大飯店祭出首波暑假強檔優惠，即日起至8月31日推出「+1」加一元多一晚國人暑期優惠專案，雙人入住簡約雅致的豪華客房每晚4,499元起，「加1元」即可選擇一次住兩間、續住第二晚或可擇日入住，平均每晚只要2,250元，另可享有延遲退房至下午2點，客人可睡到自然醒，悠閒暢遊鳥瞰都會美景的戶外泳池，或揮汗於設備新穎的健身房，坐擁台北交通樞紐地段，商圈逛街、近郊出遊皆可輕鬆抵達。

台北喜來登飯店優惠專案另贈送「The Deli烘焙坊300元商品抵用券」，各式新鮮出爐的歐風養生麵包、精緻蛋糕餅乾等，強調真材實料的手作質感是上班族最常外帶回家的人氣商品，不論是野餐郊遊或戶外早餐，漫享愜意夏日時光。台北喜來登大飯店「+1」國人暑期優惠專案，即日起開始預訂，入住豪華客房每晚4,499元，加1元即可加住1房或續住1晚，(須另加15.5%的政府稅與服務費)每日限量銷售。

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