爆熱的夏季，心情與氣溫都需要降溫一下！位於南京小巨蛋商圈的 333 RESTAURANT & BAR，最近以「降溫系調酒」為主題創意發想，希望能夠在酷暑中帶來一陣沁涼。最推薦的「Everything will be fine」以自製烏龍伏特加搭配迷迭香，加上台灣人喜歡在夏天來上一杯的冬瓜茶，裝滿了碎冰，一喝就清涼暢快。

經典的熱帶度假風味調酒「Zombie」，以鳳梨及百香果搭配3種Rum（蘭姆酒），酸酸甜甜，一喝就有度假的感覺，但要小心這款調酒的酒精濃度可是不低的喔！而女孩們不能錯過這款氣質型的「Pure Brightness」，在琴酒中加入了紫蘇、葡萄柚汁、檸檬汁以及自製通寧綠茶糖漿，紫蘇帶出了淡淡綠茶香，喝來十分順口。

「Zombie」調酒。（圖／333 RESTAURANT & BAR提供）

另外，在韓國風靡許久的爆嗨西瓜燒酒，也在今年夏天引進台灣。酒體呈現粉紅色，帶著西瓜的香甜口感，順口好喝又浪漫，值得一提的是酒精濃度只有7.7%，沒有一般燒酒的辛辣口感，冰過後插著吸管就能喝，更方便用來製作各種創意調酒，喜歡嘗鮮的人一定要試試。

「西瓜燒酒」。（圖／爆嗨燒酒提供）

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒

(中時電子報)