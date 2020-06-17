大膽賭徒竟在廟旁開賭場，還妄想神明保佑。台南市政府警察局麻豆分局昨日(16)晚上6點，在麻豆區某媽祖廟旁住宅內查獲麻將大型職業賭場，當場查扣賭資現金及籌碼總計上百萬元，並將為首的王姓男子及工作人員等3名依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘12名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

台南市政府警察局麻豆分局16日下午在麻豆區某媽祖廟旁住宅內查獲麻將大型職業賭場，扣押賭資達106萬元。（圖／台南市政府警察局麻豆分局提供）

麻豆警分局表示，日前接獲情資有麻將職業賭場流竄於麻豆轄區內，立即組成專案小組派員跟監蒐證，並向台南地方法院聲請搜索票，於16日下午調集警力在周邊埋伏。

台南市政府警察局麻豆分局16日下午在麻豆區某媽祖廟旁住宅內查獲麻將大型職業賭場，扣押賭資達106萬元。（圖／台南市政府警察局麻豆分局提供）

該賭場平時大門深鎖，警方趁賭客開門欲外出時衝入賭場，賭客還來不及反應即遭警方查獲，現場共擺放5桌麻將，其中3桌正在開賭。經警方清點，含王姓主嫌共15人涉案，扣押賭資達106萬元，包括現金54萬、籌碼52萬，及帳冊、麻將牌、骰子及監視器等證物。

台南市政府警察局麻豆分局16日下午在麻豆區某媽祖廟旁住宅內查獲麻將大型職業賭場，扣押賭資達106萬元。（圖／台南市政府警察局麻豆分局提供）

現場賭客們事後表示，以為賭場藏身廟宇旁，就能得到媽祖保佑，殊不知法網恢恢，從事不法行為，終將受到法律制裁。

麻豆警分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，從事犯罪行為，縱使求神拜佛，也不會得到庇佑，警方也將針對轄內易生不法處所加強查察，持續取締流竄性職業賭場。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)