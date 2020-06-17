因應後疫情時代全台大解封，北市府為振興商機，投入1億元，在7月15日至8月31日推出「2020來台北 一起GO」消費抽獎活動，民眾只要到特約商家消費，並登錄發票、加入[email protected]集點或使用悠遊付，就有機會抽中百萬名車、高級電動機車、智慧型手機等好禮，歡迎民眾到北市多加使用振興券，期盼達到百億的效益。

商業處17日表示，北市串聯商圈、夜市及市場攤商與旅宿業者，招募1000間特約店家，提供折扣優惠或大禮包，並規畫消費優惠及抽獎活動，獎項包括百萬名車、212台高級電動機車、616份超值福袋及10餘台高級智慧型手機，還有總價值超過1200萬元的大獎。

商業處指出，活動分別有「發票登入二重抽」、「[email protected]集點周周抽」及「悠遊支付特別抽」，凡於活動期間，民眾只要在北市單筆發票消費金額滿200元以上，即可登入發票抽獎，單筆發票消費滿200元到500元有1次抽獎機會，501元到1000元有2次抽獎機會，最高單筆消費達5萬元則可抽百萬汽車及百台高級電動機車。

此外，只要在8月31日前成為悠遊付會員，每張發票在第一重抽後，還可再多一次抽獎機會；第二重周周抽部分，只要到特約店家或旅宿消費滿200元登入發票，除可參與第一重抽活動外，特約店家還可額外周周抽88份，總計616份的超值福袋，另特約旅宿可額外周周抽10台，總計70台的高級電動機車。

活動期間加入市府[email protected]，在指定特約店家、市場或夜市不限金額消費，掃描消費QR code參與[email protected]集點，集滿任2點就有1次抽獎機會，最多可集6點享有3次抽獎機會，即可周周抽3台高級電動機車總計21台，以及2台高級智慧型手機總計14台。

至於「悠遊付特別抽」，民眾只要至指定特約店家、旅宿、夜市或市場使用悠遊付消費，單筆不限金額就有1次抽獎機會，可加抽總計21台高級電動機車，此外還可享有10％的悠遊付儲值金回饋，每帳戶最高回饋200元。

副市長黃珊珊表示，符合3種條件者，就可3種都抽，但中過1次獎就不能中第2次；此次抽獎投入1億元，包括上周宣布的旅宿補助也有1億元，每個昌圈都有自己的優惠，雖無法要求每個商圈的優惠一致，但在北市任何店家消費的發票都可抽獎，悠遊付還有10％回饋，若去特約店家還會加碼；另外市長柯文哲20日會宣布50幾萬張愛心敬老卡的加碼優惠，以上全部加起來達5、6億元，想創造百億效果。

(中時 )