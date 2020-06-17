新冠肺炎疫情爆發以來，國內水產品內、外銷訂單紛紛被取消，連最受歡迎的大石斑魚也沒人要，台北漁產公司為推廣台灣優質水產品，於台北魚市擴大辦理優惠促銷活動，有感於端午節即將到來，推出4種精緻海鮮禮盒，歡迎民眾選後，協助養殖漁民度過疫情難關。

台北漁產公司總經理陳志芳指出，因疫情關係，不論國內外，民眾均減少外出用餐，因此從夜市到餐廳，廣受歡迎的水產品項訂單大量被取消，比如最受歡迎的石斑魚，超過1斤後的價格竟然會變不好，大到3斤幾乎沒人要，甚至有養殖業者哀嚎「小石斑養到變成巨無霸龍膽石斑了！」

陳志芳說，所幸7日起，國內疫情減緩，各場域開始逐漸解除人流限制，台北漁產公司在台北魚市展場特別設立專區，將受疫情影響最大的青石斑、龍虎斑、龍膽石斑、鱸魚等多樣商品，以特價供應。

另外為方便民眾選購，台北漁產公司說，推出1000元有找的優惠套組，專區的商品均以真空包裝、急速冷凍，品質優異，民眾可以放心選購；且適逢端午節期將近，魚市為服務民眾，也特別推出4種精緻海鮮禮盒，價位從1200至3000元不等，會員則可享有9折優惠及免運費，自用、送禮兩相宜，歡迎民眾蒞臨選訂購。

(中時 )