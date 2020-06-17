馬拉灣慶祝開園20周年，推出「第2人20元」等三大門票優惠。（王文吉攝）

馬拉灣擁有多項熱門水上遊樂設施，並堆出端午限定精彩活動，陪伴遊客消暑過端午。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

馬拉灣慶祝開園20周年，推出「第2人20元」等三大門票優惠。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

賽車場推出全新導覽活動，專人解說賽道特色。（王文吉攝）

麗寶國際賽車場推出小小駕訓班，考照半價優惠中。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶outlet推出義大利節，全館下殺1折起。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶福容大飯店端午住房專案，還有手做香包、龍舟存錢筒DIY等體驗活動。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園渡假區一年一度的「馬拉灣人體龍舟賽」將在端午連假清涼登場，遊客須4人1組搭配泳圈划水前行，最快抵達終點可獲得千元好禮，廣邀全國各地的好手來挑戰。園方為搶攻疫情後的首波連假人潮，為即日起至6月30日推出馬拉灣、摩天輪第2人只要20元，另有比基尼月199元、三鐵警消本人199元等優惠。

人體龍舟大賽是馬拉灣每年端午限定的趣味競賽，不論男女或大人小孩都可報名，今年歡慶馬拉灣開園20周年，將龍舟競賽的奪標物由粽子改為蛋糕，最快將蛋糕帶回終點的隊伍，即可獲得4張摩天輪免費券及20周年系列商品。

此外，麗寶國際賽車場除可下場體驗亞洲最佳卡丁賽道，還有專為兒童設計的「小小駕訓班」道安課程，歷經筆試、路考的100分鐘課程後，即可領取兒童專屬駕照，現在只要半價，相當優惠；6月25日起推出「賽道導覽」活動，由專人解說全長3.5公里的賽道，導覽內容涵括賽道安全、賽事規則、賽道特色等。

麗寶福容大飯店6月25日起推出3天快閃的「端午消暑趣」6999元專案，吃美食、住飯店、玩馬拉灣一次滿足。端午節舉辦親子體驗，包含手作造型香包、迷你水上龍舟競賽、龍舟存錢筒彩繪DIY、三對三趣味足球賽等多項趣味休閒活動，讓大人小孩都能盡情享受度假時光。

麗寶Outlet Mall現正舉辦義大利節，每周六都會有外國舞者踩高蹺、戴面具，帶來威尼斯面具嘉年華遊行，商場仿造義大利芬諾港、科莫湖，室內廣場以玻璃採光斗拱設計，引進自然光，恍如走進時尚之都米蘭，好買又好拍。

(中時 )