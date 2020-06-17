礁溪寒沐酒店7月1日至8月31日推出「沐靚時光．馳騁蘭陽」夏季住房專案，一泊一食平日入住語木居每房7,000元起，7月15日起入住房客加價500元即可享有專屬馬術體驗。

此外，凡入住指定房型另享優惠價。另配合於夏季住房期間推出「玩野祭．料理營」活動，邀請賓客探訪宜蘭在地農村採摘新鮮蔬果，體驗野炊烹飪料理樂趣，透過大地遊戲鍛鍊心智能力，一日野外活動打開冒險旅程，6歲以上每位1,800元，房客優惠價每位1,200元。

礁溪寒沐酒店並於7月15日至8月31日暑期限定推出各項加價購活動，其中「沐驛時刻外澳遊」雙人行3,600元(約100分鐘)，房客可享9折優惠，專案內容包含兩位大人同時搭配兩匹駿馬，由馴馬師專人導覽介紹每隻馬匹的習性和個性，在馴馬師的專業指導下，提供初學者在安全的狀態下隨著馬匹的律動調整身體的重心與姿勢，隨後可自駕漫步於外澳沙灘上，盡享依山傍海的悠然景色，遠眺龜山八景的神秘面紗。

「駿馬自駕課程」(約100分鐘)體驗，每位專案價2,000元，課程內容包含：馬具的認識、安全教育訓練、正確韁繩操作、馬匹方向控制及慢快步練習，在教練一對一指的導指導下，與馬兒建立彼此互信的親密關係，透過調馬索騎坐訓練及跑步的練習，感受策馬奔騰的暢快體驗，全程皆有沙灘車及空拍機跟拍攝影紀錄，為快樂的旅程增添滿滿回憶。

寒沐酒店館內MU TABLE自助餐廳自7月4日至8月31日推出季節限定「艷夏情歌」南洋美食節每位880元起，主廚嚴選新鮮的在地作物呈現大地原味，融合泰國、新加坡、越南、馬來西亞等南洋道地料理手法與食材，幻化成餐檯上一道道精彩美味，特別推薦清爽消暑「越南生牛肉青檸湯河粉」、吮指回味「新加坡胡椒蟹」、酸辣開胃「泰式冬蔭功海鮮湯」，以及將台灣時令水果結合異國經典的「芒果糯米飯」。

值得一提的是，為禮遇宜蘭在地居民，寒沐酒店同步推出同行者只要有一位是宜蘭人，即可享第3位餐費+0元優惠，平假日午餐再加碼生啤酒無限暢飲，凡設籍於宜蘭縣或身分證號碼為G開頭，持身分證明文件即享平假日午晚餐優惠，在炎炎夏日食慾不振的日子，不用出國也能在餐桌上享用熱情奔放的美食嘉年華。

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